سيول تاريخية جارفة بعد أمطار غزيرة في ولايات عُمانية (فيديو)

اجتاحت سيول جارفة عددا من ولايات سلطنة عُمان، منذ يوم أمس الجمعة، وتعززت صباح اليوم السبت، وسط حالة طقس مضطربة تضرب منطقة الخليج.

وبحسب الأرصاد الجوية العُمانية، بدأت منذ الجمعة الأمطار الغزيرة بالهطول على محافظات البريمي ومسندم والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة مصحوبة بتساقط حبات البرد.

امطار غزيرة وسيول تجتاح شمال عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/kxIsEDs7IO — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) March 9, 2024

وأدى نشاط الأمطار إلى جريان الشعاب والأودية، مع استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بقية المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان حتى يوم الأحد، إلى جانب هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و50 عقدة، وانخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

المصدر: موقع طقس العرب