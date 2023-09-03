"محبو الطيران سيشعرون بالغيرة".. مصور محظوظ يلتقط مشهدا استعراضيا عسكريا مذهلا دون حضور العرض الجوي

تعتبر معارض الطيران أفضل فرصة لهواة الطيران العسكري لمشاهدة تحليق المقاتلات الحربية وغيرها، خلال استعراضها لمناوراتها المذهلة في الأجواء.

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ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمصور المحظوظ Andrew King، الذي تمكن من تصوير المقاتلة الشبح التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35A، وهي في طريقها إلى عرض عن بعد، قدمت مشهدا مذهلا وعميقا للغاية في حد ذاتها.

حيث تمكن Andrew من تصوير المقاتلة الأمريكية في الـ 7 من أغسطس العام الماضي، وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا وبشكل مثير للإعجاب ونشر ما صوره مؤخرا على حسابه في "انستغرام".

ويمكننا أن نشاهد في مقطع الفيديو طائرة F-35 تقوم بانتقال منخفض للغاية خارج مطار King County International Airport على بعد خمسة أميال جنوب وسط مدينة سياتل، ضمن المهام الروتينية الاستعراضية للفريق التجريبي فوق بحيرة واشنطن، كجزء من معرض Boeing Seafair الجوي.

ووفقا للقوات الجوية، فإن دور الفريق التجريبي هو استعراض القدرات الجوية الفريدة للمقاتلة الشبح متعددة المهام من الجيل الخامس الأكثر تقدما التابعة للقوات الجوية، إلى جانب تسليط الضوء على تاريخ خدمة القوات الجوية من خلال رحلات تكوين التراث.

وقال المصور Andrew، تعليقا على المقطع الذي صوره، إن أحد أصدقائه أحضر شاحنته للمساعدة على التصوير، إلا أنهما لم يتوقعا هذه النتيجة المذهلة.

ومما لا شك فيه أن عشاق الطيران العسكري سيشعرون بالغيرة من مدى قربهم من الحدث الذي تمكن أندرو من التقاطه بعدسته دون حضور العرض الجوي.

As low and as fast as you can get without blowing out windows! 🔥



📹: aircraft_static_and_moving pic.twitter.com/vKI2rnrcsf — Aviation (@webflite) August 31, 2023

المصدر: thedrive.com