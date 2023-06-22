هندي يدفع نفقة طليقته فراطة (فيديو)

وثق فيديو متداول لهندي من ولاية راجستان حكم القاضي عليه بدفع نفقة طليقته وتسليمها 55,000 روبية (671 دولارا).

وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.

وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.

هندي من ولاية راجستان حكم القاضي ضده بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (2500 ريال)



عندما حان يوم التسليم أتى ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن (280 كيلوغرام) وستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.pic.twitter.com/bceWgsfwf2 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 21, 2023

وقد أمرت المحكمة الزوج بإحصاء كل هذه القطع النقدية بإعداد أكياس يضم كل واحد ألف روبية، على أن يتم احتساب هذه العملات في 26 يونيو.

وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاما، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الاثنين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.

المصدر: india posts