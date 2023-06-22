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هندي يدفع نفقة طليقته فراطة (فيديو)

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هندي يدفع نفقة طليقته فراطة (فيديو)
india posts
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وثق فيديو متداول لهندي من ولاية راجستان حكم القاضي عليه بدفع نفقة طليقته وتسليمها 55,000 روبية (671 دولارا).

وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.

وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.

وقد أمرت المحكمة الزوج بإحصاء كل هذه القطع النقدية بإعداد أكياس يضم كل واحد ألف روبية، على أن يتم احتساب هذه العملات في 26 يونيو.

وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاما، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الاثنين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.

المصدر: india posts

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