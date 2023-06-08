نقص عالمي في الطلاء "الوردي" بسبب فيلم "باربي"

كشف سارة غرينوود، مصممة الإنتاج في فيلم "باربي" الذي سيعرض في يوليو المقبل، أن إنشاء خلفية مثالية للفيلم تطلبت الكثير من الطلاء الوردي الذي أدى إلى نقص عالمي في هذا الطلاء.

وقالت غرينوود: "نفد العالم من اللون الوردي"، مضيفة: "إنشاء المجموعة يتضمن كميات هائلة من طلاء Rosco الوردي الفلوري".

وقالت غريتا غيرويغ التي أخرجت الفيلم وشاركت في كتابة السيناريو إن "اللون كان هاما للغاية، والحفاظ على درجة اللون الصحيحة، كان أمرا بالغ الأهمية أيضا"، مشيرة إلى أن ""هدفنا كان خلق الكون البديل لباربي على أرض الواقع".

المصدر: CNN