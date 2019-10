فك شيفرة نقش قديم غامض حول لعنة عمرها 1500 عام

تمكّن باحثون أخيرا من فك شيفرة نقش أثري على لوح عمره 1500 عام عثر عليه تحت أنقاض مسرح في إسرائيل، وكشف عن لعنة قديمة غامضة.

وتدعو اللعنة المكتوبة باللغة اليونانية القديمة، مختلف الشياطين إلى إلحاق الأذى براقص يدعى "مانا"، يُعتقد أنه أدّى دورا على المسرح، وفقا للباحثين.

وجاء في ترجمة اللوح التي أعدها أتيليو ماستروسينك، أستاذ التاريخ الروماني بجامعة فيرونا، ما يلي: "اربطوا القدمين معا، أعيقوا رقصة مانا. اربط العينين واليدين والقدمين، والتي يجب أن تُثقل حركة "مانا" عندما يرقص على المسرح".

Mysterious Ancient Greek tablet finally deciphered to reveal 1500-year-old curse https://t.co/FksbRwxUOypic.twitter.com/JF3AzgndXe — Mirror Tech (@MirrorTech) October 9, 2019

ويقع المسرح في مدينة قيساريا ماريتيما القديمة (الآن في حالة خراب)، على ساحل البحر المتوسط. وكانت مرموقة في عصرها، بعد أن بناها هيرودس الكبير.

ويُعتقد أن "مانا" كان راقصا مشهورا، وأن اللعنة كتبت من قبل منافس من فصيل متحارب، كان يأمل أن يتفوق عليه في المنافسة، وفقا لتقارير "لايف ساينس".

إقرأ المزيد

ويطلب الخصم المساعدة من الآلهة، بما فيها Thoth- إله مصري قديم للسحر والحكمة. كما يدعو "شياطين السماء وشياطين الهواء وشياطين الأرض وشياطين العالم السفلي وشياطين البحر، الأنهار، وشياطين الينابيع"، لإيذاء "مانا".

واكتُشف لوح اللعنة من قبل فريق الآثار الإيطالي في وقت ما بين عامي 1949 و1954، ولكن كان من الصعب حل الشيفرة المكتوبة.

وفي الآونة الأخيرة فقط، قام ماستروسينك بفك تشفيرها باستخدام طريقة تسمى تصوير انعكاس التحول (RTI). ويتضمن ذلك التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية من زوايا الإضاءة المختلفة والجمع بينها لإنشاء صورة محسّنة.

ويُعتقد أن هذا الجهاز اللوحي، الموجود الآن في متحف ميلانو للآثار، يعود إلى القرن السادس، في مرحلة كانت فيها الإمبراطورية البيزنطية تسيطر على المدينة.

ونُشرت الترجمة في كتاب Studies in Honour of Roger S.O. Tomlin.

المصدر: ميرور