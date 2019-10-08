العثور على أطلال مدينة مفقودة شمال تل أبيب

أعلنت مديرية الآثار الإسرائيلية، أن علماءها اكتشفوا شمال تل أبيب أطلال مدينة قديمة كبيرة عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن المدينة اكتشفت خلال شق طريق سريع بالقرب من مستوطنة حريش الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال تل أبيب. وتبلغ مساحة المدينة القديمة 65 هكتارا ويقدر العلماء عدد سكانها بستة آلاف نسمة. كما تم اكتشاف شبكة طرق وشوارع داخل المدينة، مع مجاري ري ومستودعات.

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واكتشف علماء الآثار بقايا معبد وعظام محروقة يعتقد أنها للحيوانات التي كانت تقدم أضاحي للآلهة ، وكذلك قطع أوان خزفية ورؤوس تماثيل وأدوات من حجر الصوان وأوان حجرية. ووفقا لعلماء الآثار، هذا الاكتشاف الفريد، يشير إلى وجود مجتمع منظم وتسلسل هرمي اجتماعي.

وكان يعتقد سابقا أنه في تلك الفترة كان الناس الذين يمارسون الزراعة، بدأوا في إنشاء المدن.

كما يشير علماء الآثار أيضا إلى أنهم اكتشفوا تحت ركام المدينة، أنقاض مدينة أقدم منها عمرها 7 آلاف سنة.

المصدر: لينتا. رو