العثور على قطع أثرية تدل على تطور التكنولوجيا قديما

اكتشف العلماء أن الناس الذين عاشوا في الشام خلال عهد الحضارة الأشولية قبل 400 ألف سنة ابتكروا معدات وأدوات أكثر تطورا مما كان يعتقد إلى الآن.

ويفيد موقع Phys.org بأنه اتضح للباحثين أن الناس في ذلك الوقت كانوا يصنعون أدوات عمل صغيرة وكبيرة. وقد اكتشف علماء الآثار من جامعة تل- أبيب الإسرائيلية في منطقة التعاونية الزراعية كيبوتس شرائج صغيرة مصنوعة من حجر الصوان تعود إلى العصر الحجري الأول. وكان علماء الآثار قد عثروا هنا سابقا على قطع أثرية مختلفة من ضمنها فؤوس ورفات حيوانات بما فيها الفيلة.

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كما حلل الباحثون 238 قطعة من حجر الصوان عمرها 300-500 ألف سنة، بحثا عن آثار التآكل المجهري وبقايا مواد عضوية وغير عضوية. اتضح بالنتيجة أن هذه القطع ليست نفايات نتجت من صنع أدوات عمل أكبر حجما، بل كانت تستخدم في معالجة اللحوم وتقطيعها وللحصول على نخاع العظام مثلا.

ووفقا لعلماء الآثار يسمح هذا الاكتشاف بافتراض أن الناس في تلك الفترة الزمنية أنشأوا حضارة إيكولوجية واعية تتميز باستخدام الموارد بصورة رشيدة.

المصدر: لينتا. رو