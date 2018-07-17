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أول تصريح للفنان فضل شاكر عقب تبرئته! (صورة)

الثقافة والفن

أول تصريح للفنان فضل شاكر عقب تبرئته! (صورة)
You-Tube: فنون و طرب
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علق المطرب اللبناني فضل شاكر على الحكم الأخير الصادر عن القضاء اللبناني، والذي برّأه من التهم المنسوبة إليه، خاصة فيما يتعلق بتشكيل عصابات مسلحة.

ووجه شاكر رسالة صوتية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم" المصرية، يوم الأحد 15 يوليو الجاري، تقدم فيها بالشكر له على إيمانه ببراءته، بعدما انتشرت أخبار إعلامية كاذبة عن ارتكابه الجرائم.

كما تقدم فضل شاكر بالشكر للقضاة الذين حكموا ببراءته، قائلا: "هذا الأمر سوف يسجل في تاريخ لبنان، أن هناك قضاة يرغبون في العمل بمهنية وأنهم لا يخضعون لأحد ما، بعدما برأتني المحكمة العسكرية من ملف الإرهاب وقتل جنود من الجيش اللبناني".

وتابع النجم، قائلا: "أصدرت المحكمة الجزائية اليوم قرارا بتبرئتي من التهمة التي حوكمت بها غيابيا أمام المحكمة العسكرية، وأقصد ارتكاب الجنايات وتشكيل عصابة مسلحة، وإن شاء الله تثبت براءتي العامة التي بدأت بالظهور".

وكان فضل شاكر قد نشر صورة على إنستغرام، عرض فيها حكم براءته من التهم الموجهة إليه، دون أن يرفقها بأي تعليق يذكر.

🙏

A post shared by Fadel Chaker / فضل شاكر (@fadlshaker_official) on

المصدر: سبوتنيك + إنستغرام

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