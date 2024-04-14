المخرجة رشا شربتجي تكشف عن قصتها مع عرّاف يهودي.. ماذا تنبأ لها وماذا تحقق؟ (فيديو)

كشفت المخرجة السورية رشا شربتجي عن قصتها مع عرّاف يهودي تنبأ بمستقبلها، كما تطرقت للحديث عن واقع حرمانها من الأمومة.

ففي مقابلة لها ببرنامج "كتاب الشهرة"، بينت رشا شربتجي أن والدها المخرج الراحل هشام شربتجي أخذها في جولة إلى دمشق لمشاهدة منازل اليهود التي ما تزال الدولة تحافظ عليها، وأثناء جولتهم برفقة الفنانة شكران مرتجى، أخبرهم الشرطي أن هناك رجلا مسنا يهوديا يعيش في أحد المنازل وحده يقرأ الكف.

وأوضحت رشا أنها، وبدافع الفضول، دخلت مع شكران إلى المسن اليهودي، لافتة إلى أنه "كان مسنا، في الثمانينيات من عمره، وحين دخلت عليه مع شكران كان لديه كتاب صغير مكتوب باللغة العبرية"، فطلب اسم والدتها وتاريخ الميلاد قبل أن يقرأ كفها.

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وأكدت المخرجة السورية أنها حين زارت المسن اليهودي مع شكران، كانت قادمة في زيارة لسوريا، ولم تكن تفكر بالاستقرار فيها، أو العمل في الإخراج.

وأضافت أن "المسن قال لها إنها ستكون صاحبة شأن عظيم وستنال شهرة كبيرة"، وأكدت المخرجة أنها لم تكن تعرف الفنانة شكران قبلاً، ولم تكن تتابع التلفاز.

وألمحت إلى أنها في ذلك الوقت لم تكن لتصدق كلام الرجل، واعتبرت كلامه من قبيل التسلية، مبينة أنه تنبأ لها إلى جانب اكتسابها الشهرة بأنها لن ترزق بأطفال في حياتها، وهو ما حصل بالفعل.

ولفتت رشا في حديثها إلى أنها حرمت من نعمة الأمومة، فرغم محاولتها الإنجاب غير مرة ولجوئها لفكرة أطفال الأنابيب، إلى أن محاولاتها دائما ما كانت تبوء بالفشل، حتى أنها تعرضت للإجهاض في إحدى المرات، موضحة أنها عاشت تجربة الأمومة مع أبناء شقيقها، والممثلين الذين يعتبرونها بمكانة والدتهم.

وذكرت رشا أنها لم تفكر باللجوء إلى أم بديلة، خاصة وأنها منشغلة في العمل، وتعتبر إنجاب طفل ظلما له.

المصدر: RT + "البوابة"