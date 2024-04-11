عبر المنتدى.. رشا شربتجي تكشف كواليس اللقاء مع الأسد وأعنف مشهد في "ولاد بديعة" (فيديو)

تحدثت المخرجة رشا شربتجي في مقابلة مع الزميلة ميس محمد عبر منصة "المنتدى"، عن مسلسلها السوري "ولاد بديعة" وكواليس اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعربت شربتجي عن سعادتها بنجاح المسلسل، لتجيب عن سؤال ميس محمد لها حول ما فعله "ولاد بديعة" بالناس، بالقول: "الناس انغرمت بولاد بديعة وبالشخصيات، والنص ذكي ليامن الحجلي وعلي وجيه، خاصة أنهما يهتمان بالقاع (الطبقة المسحوقة) والأنماط الغريبة اللي نحنا ما منشوفها كل يوم، وعندن سحر لكتابة هي الأنماط"، ما يدفع المشاهد للتعلق بالشخصيات ويبدأ الغرام.

وعند سؤالها عن النجاح الجماهيري وهل هو معيار لنجاح العمل؟، قالت شربتجي: "النجاح الجماهيري معيار لتأثير العمل على المجتمع، خلينا نفرق بين الشارع وبين الناقد، اللي بقبل نقده متل ما هو وبتعلم منه لتفادي الجوانب السلبية بالأعمال القادمة، وكمان لازم يشوف الجوانب الإيجابية، أنا لا أجلس لحالي لشوف العمل مع النخبة".

وكشفت عن نصيحة شيخ الكار لها (والدها المخرج الراحل هشام شربتجي)، وقالت: "قلي دايما اسألي نفسك سؤال قبل ما تستلمي أي مسلسل، هذا المسلسل لأي شريحة موجه وشو بدك تقولي فيه لهي الشريحة".

وطرحت ميس محمد سؤالا هاما يتعلق بالعنف المباشر في "ولاد بديعة"، خاصة أنه أثار جدلا كبيرا بين المتابعين، لتوضح شربتجي بالقول: "المشاهد العنيفة إلها ضرورة درامية، وكان أعنف مشهد برأيي والصادم هو مشهد حادث إخواته وقت بيعطبوه لمختار، كان مقصود لترك الأثر لدى المشاهد، لمعرفة الشرخ الكبير بين الإخوة".

وعن كواليس لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع الفنانين السوريين، كشفت شربتجي عن الحديث الذي دار حول الرقابة، وقالت: "حكينا إنو ببعض الأحيان عم يصير في تشدد بالرقابة، ليقول الأسد إنه هي بتكون آراء شخصية للرقيب، لأنه ما في معيار واضح أو قانون واضح لشو ممكن تقبلي أو لا، وقال كيف ممكن نحط إطار واضح لشو المسموح وشو اللي مو مسموح، وتحدث عن الرقابة المجتمعية أكثر، اللي بتكون أحيان أقسى من رقابة وزارة الإعلام".

وسألتها ميس عما إذا كانوا قد طرحوا على الرئيس الأسد موضوع الفنانين السوريين الذين يقولون إنهم غير قادرين على دخول سوريا، لتجيب رشا: "الحقيقة ما انطرح، لأن الحوار كان رايح في مكان تاني، اللي هو كيف ندعم الشركات الموجودة على الأرض، وكيف ممكن يصير في استثمارات خارجية وتسهيلها لنرفع مستوى الدراما السورية، ولكن أنا أعرف من النظام ككل إنه ما في حظر على أي حدا أو أي فنان إنو يدخل على سوريا، والنظام يدعو للتسامح".

المصدر: RT