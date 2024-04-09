رشا شربتجي تكشف "لبّ حكاية" مسلسل "ولاد بديعة"

أشعل المسلسل السوري "ولاد بديعة" جدلا كبيرا في العالم العربي خلال شهر رمضان، ومع انتهاء الحكاية، كشفت المخرجة، رشا شربتجي، عن شخصيتين شكلتا "مقولة العمل".

وجمع المسلسل بين شخصيتين متناقضتين (الملتزم دينيا والعلماني)، وهما "أبو رياض" و"عزت"، التي لعبها كل من فراس إبراهيم ووضاح حلوم، حيث دارت بينهما حوارات عميقة وذات دلالة هامة متمثلة في صداقة غير مألوفة.

ونشرت شربتجي صورة على صفحتها في "إنستغرام" تجمع الشخصيتين، وكتبت: "يمكن مقولة العمل كلها موجودة بهدول الشخصيتين".

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وتابعت: "الأستاذ فراس والأستاذ وضاح كانا لبّ الحكاية وكل حدا فيهن قدّم دورو بطريقة أكتر من رائعة، هي الثنائية الممتعة للعقل والروح والمشاهدة ما كان ممكن تكون بهاد الجمال لولا وجود فنانين مخضرمين متلهن بيضيفوا للحكاية بأداء حقيقي متوازن، كبر العمل فيهن وكبر قلبنا بوجودهن معنا".

يذكر أن أحداث "ولاد بديعة"، من بطولة سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي، تدور حول ملحمة عائلية لأربعة أخوة قادمين من عالم الدباغة وصناعة الجلود.

وحقق العمل انتشارا واسعا وجدلا كبيرا لتناوله مواضيع "حساسة" ومشاهد غير اعتيادية وصفها البعض بـ"العنيفة"، أبرزها مشهد إعدام القطط وولادة "مختار الدباغ" (التي لعبها محمود نصر) في منطقة شعبية.

المصدر: RT