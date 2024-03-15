مشهد "إعدام القطط" في مسلسل سوري يشعل جدلا كبيرا!

أثار مشهد "إعدام القطط" في الحلقة الرابعة من المسلسل السوري "ولاد بديعة" للمخرجة رشا شربتجي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رحلة زمنية إلى الماضي، عرض المشهد لحظات من طفولة شخصية "مختار الدباغ"، التي يلعبها الممثل محمود نصر، حيث سعى للانتقام من أخويه التوأم ردا على دفعه من سطح مقطورة، من خلال سرقة وإعدام القطط المحببة لدى "شاهين وياسين"، مستخدما الحبال في جريمة شنيعة.

وأثار هذا المشهد جدلا وغضبا عارما بين المشاهدين، حيث اعتبروه قاسيا وصادما ويروّج لأعمال العنف، ويمنح الأطفال تصورا مقيتا للانتقام، رغم أن مخرجة العمل، رشا شربتجي، نوهت قبل بدء الحلقة إلى مشهد الحيوانات وتصويره بوجود أطباء ومختصين دون الإساءة للقطط أو تعريضها للأذى.

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ولكن الانتقادات الكبيرة للمشهد دفعت شربتجي إلى نشر كواليس تصوير المشهد على حسابها في "إنستغرام"، لتكشف الحقيقة كاملة.

إلا أن ذلك لم يردع التعليقات الغاضبة على استخدامها القطط في مشهد "بعيد عن الإنسانية" برأي البعض، رغم إشادة عدد من المتابعين بمدى اهتمام رشا بالتفاصيل وإضافة لمسات جديدة غير مألوفة.

يذكر أن مسلسل "ولاد بديعة" شغل العالم العربي قبل عرضه في موسم رمضان، ويشارك فيه عدد من النجوم السوريين، أبرزهم: محمود نصر وسلافة معمار وسامر اسماعيل ويامن الحجلي وفادي صبيح ونادين تحسين بيك.

وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة عائلية لأربعة إخوة قادمين من عالم صناعة الجلود والدباغة، يتصارعون على الميراث ضمن تطورات درامية تكشف العلاقات الغامضة بين الأخوة.

المصدر: RT