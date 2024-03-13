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"ولاد بديعة".. رشا شربتجي تشارك كواليس مشهدين أشعلا الترند!( فيديو)

الثقافة والفن

rasha_hisham_shurbatji/INSTAGRAM
رشا شربتجي
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حققت الحلقات الأولى من مسلسل "ولاد بديعة" تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مخرجة العمل، رشا شربتجي، لقطات من كواليس التصوير على حسابها في "إنستغرام".

تدور أحداث "ولاد بديعة"، من بطولة سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل، حول ملحمة عائلية لأربعة أخوة قادمين من عالم الدباغة وصناعة الجلود. 

وتضمنت الحلقتين الأولى والثانية مشاهد قوية لنجوم العمل، أبرزها مشهد ولادة الشخصية "مختار الدباغ" في منطقة شعبية، حيث قام والده بغمس يد الطفل بالدم وتبصيمه على الحائط، وكذلك مشهد إعدام ولاد بديعة "المتخيل".

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وشاركت رشا شربتجي فيديو من كواليس التصوير على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "هيك كانت كواليس ولادة مختار الدباغ بمنطقة الزبلطاني على أطراف دمشق داخل سوق "الدبّاغات القديمة" عام 1989، ومن هاد المكان ولاد بديعة بلشوا حياتهن وحكايتهن".

وأضافت: "مشهد حساس مليان مشاعر حاولنا نهتم فيه بأدق التفاصيل مع النجم فادي صبيح الفنان اللي عندو إحساس عالي وحضور رائع".

وعن مشهد الإعدام، قالت شربتجي: "كان مشهد بحاجة لدقة عالية بالتنفيذ، حاولنا نقدمو بطريقة احترافية قدر الإمكان، بجهود الممثلين والفنيين ودعم شركة الإنتاج وكل كادر العمل. انشالله تكونوا حبيتوا المشهد، ولسه في مفاجآت قادمة بالعمل، هلأ بلشت حكاية ولاد بديعة".

كما تصدرت سلافة معمار الترند بمشهد رائع، حيث تتشاجر "سكر" مع زوجها بعد أن اكتشفت أنّه يسرق أموالها. وأشاد المتابعون بأداء الممثلة السورية وتميزها في التمثيل.

المصدر: RT

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