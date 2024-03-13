أبرز المسلسلات السورية للموسم الرمضاني 2024

تسجل المسلسلات السورية عودة قوية في الموسم الرمضاني لعام 2024، ويشارك فيها نخبة من ألمع النجوم السوريين على مستوى الوطن العربي.

وفيما يلي أبرز المسلسلات السورية المشاركة في رمضان 2024، والتي تلقى إقبالا كبيرا من الجمهور السوري والعربي:

مسلسل تاج

تدور أحداث مسلسل تاج لكاتبه عمر أبو سعدة، من بطولة تيم حسن وبسام كوسا وفايا يونان، حول بطل الملاكمة السابق "تاج الدين الحمال" الذي يمر بالعديد من المشاكل بسبب تمسكه بمبادئه، حيث يعود المسلسل بالزمن إلى حقبة "ما قبل استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي" ببضع سنوات.

وصوّر العمل بالكامل في العاصمة السورية دمشق، من إخراج سامر البرقاوي.

ولاد بديعة

يشارك في العمل عدد كبير من النجوم السوريين، أبرزهم محمود نصر وسلافة معمار وسامر إسماعيل ونادين تحسين بك، من إخراج رشا شربتجي وتأليف علي وجيه.

وتدور أحداث المسلسل بين الحاضر والماضي، في عالم ورش الدباغة وصناعة الجلود، وتبرز صراعات بين الدباغين مع حدوث مشاكل بين 4 إخوة يتنازعون على الميراث.

مال القبان

يتناول المسلسل الواقع الحالي الذي يعيشه المجتمع السوري، وما يحدث فيه من أزمات يعاني منها الشعب، كما يركز على الجانب الاجتماعي للشخصيات.

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ويشارك في بطولة المسلسل كل من سلاف فواخرجي وبسام كوسا وسعد مينة ويامن الحجلي، وهو من إخراج سيف سبيعي وتأليف علي وجيه ويامن الحجلي.

أغمض عينيك

تشارك الممثلة القديرة منى واصف في هذا المسلسل الاجتماعي الهادف، من بطولة أمل عرفة وفايز قزق وأحمد الأحمد وعبد المنعم عمايري، لمؤلفه أحمد الملا ولؤي النوري، وإخراج مؤمن الملا.

وتدور الأحداث حول طفل تشخص حالته بطيف التوحد يحاول أن يرعاه صديق والدته ليحصل على حياة مستقرة وطبيعية.

كسر عضم الجزء الثاني (السراديب)

يتناول العمل الحياة الاجتماعية في سوريا، ويضم عددا كبيرا من النجوم من بينهم عبد المنعم عمايري وفايز قزق وكرم الشعراني، من تأليف هلال الأحمد ورند حديد وإخراج كنان إسكندراني.

العربجي الجزء الثاني

عُرض الجزء الأول من مسلسل العربجي في شهر رمضان العام الماضي، وتدور أحداث الجزء الثاني حول وقوع البطل، الذي يقوم بدوره الفنان باسم ياخور، في حب فتاة ويحاول كثيرا التودد لها، ولكنها ترفضه وهو ما يدخله في العديد من الأزمات والخلافات.

ويشارك في بطولة المسلسل: سلوم حداد وديمة قندلفت وطلال مارديني وطارق مرعشلي، من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف سبيعي.

المصدر: RT