مسلسلات خليجية لموسم رمضان 2024

شهد موسم الدراما الرمضاني لهذا العام ظهور العديد من المسلسلات الخليجية التي تنوعت مواضيعها ما بين الدراما والكوميديا والتاريخ والأحداث الاجتماعية .

"سكة سفر 3":

حقق هذا المسلسل نجاحا ملحوظا في الجزئين الماضيين، ويؤدي أدوار البطولة فيه هذا العام، صالح أبو عمرة، وسعد عزيز، ومحمد الشهري وآخرين، وتدور الأحداث حول 3 أخوات، وقعوا في مأزق بسبب اضطرارهم لإدارة الأعمال، التي تركها لهم والدهم بعد وفاته.

"قلم رصاص":

ينتمي هذا المسلسل إلى المسلسلات الاجتماعية، ويستعرض قصة معقدة عن الحياة الزوجية وكيفية تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الإنسان لتجاوز الأزمات من خلال التفكير السليم.

"شباب البومب 12":

أحد أبرز المسلسلات السعودية التي حققت نجاحا كبيرا منذ الموسم الأول عام 2012، المسلسل هذا العام من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي.

"هم يضحك":

مسلسل كوميدي يشارك فيه عدد من الفنانين مثل عبد الله السدحان وفخرية خميس، ونور جمال، ومريم عبد الرحمن، ومروة خليل، وأصايل محمد وغيرهم، والعمل تأليف ضيف الله زيد، وإخراج أحمد الفردان.

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"خيوط المعازيب":

العمل من بطولة بدر المحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وريم أرحمة، وفيصل الدوخي، وعبد الله الجريان، وتأليف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في حارة داخل حارة "معازيب البشوت"، حيث كانت تشتهر السعودية في تلك الفترة بصناعة البشوت، وتتوالى الأحداث لتصل إلى نهاية تلك الحقبة.

"حياة جديدة":

تدور أحداث العمل عن أب محتال وعائلته يخوضون تجارب ومواقف مختلفة في كل حلقة، يشارك في بطولته حسين عسيري، الد الفراج، ونيرمين محسن، وفاطمة الشريف، ودريعان، وشجاع نشاط، وعائشة كاي وغيرهم.

"طارق ونوف":

مسلسل كوميدي من بطولة فايز بن جريس، وآيدا القصي، وسناء بكر يونس، وجنات الرهبيني، وشعيفان محمد وغيرهم، وتأليف أحمد سرور، وإخراج محمود دوايمة.

"زوجة واحدة لا تكفي":

مسلسل يتحدث عن بعض القضايا الاجتماعية اليومية، من بطولة هدى حسين، ونور الغندور، وماجد المصري، وزين جوليا، وأحمد إيراج، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وليلى عبد الله، ولولوة الملا، وحمد اشكناني، وناصر الدوسري، ونور الشيخ، وخالد الشيخ وآخرين، تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

"الخطة ب":

مسلسل كوميدي يشارك فيه ابراهيم الحجاج وميلا الزهراني، وإبراهيم الخير الله، وزياد العمري وغيرهم.

"بعد غيابك عني":

مسلسل كويتي من بطولة الفنانة إلهام الفضالة ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم شهاب جوهر، ومرام البلوشي، وتركي اليوسف، وشهد سلمان، وسلطان الفرج، وإيمان فيصل، وعبد الله عبد الرضا، وشبنم خان، وملك وروان العلي وغيرهم، والعمل تأليف علياء الكاظمي، وإخراج سائد الهواري.

"الفرج بعد الشدة":

يشارك في بطولة المسلسل فنانين من دول الخليج، منهم غازي حسين، وصالح الملا، وعبدالله ملك، وعبد الإمام عبدالله، ومحمد العجيمي، وشهاب حاجية، وعبير الجندي، ومرام، وعبدالله الطليحي، ونواف الفجي، وبلال الشامي، وعبدالله النفيسي، والعمل تأليف مشاري حمود العميري، بالتعاون مع المخرج محمد الطوالة.

ويشهد الموسم الرمضاني الحالي أيضا العديد من المسلسلات الخليجية المميزة منها: "من كثر حبي لك"، و"ملفات منسية"، و"مرضي ودحام"، و"يس عبد الملك"، و"رمادي"، و"زمن العجاج"، و"سحيلة بنت عديم"، و"منت رايق"، و"متحف يدي"، و"سنين العشرة".

المصدر: وكالات