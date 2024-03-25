موت أبو الوفا.. نشر كواليس مشهد من "ولاد بديعة" أشعل جدلا كبيرا

نشرت المخرجة رشا شربتجي كواليس مشهد جدلي من المسلسل السوري "ولاد بديعة" تطلب جهدا خاصا على حد قولها.

ويصوّر المشهد وفاة شخصية "أبو الوفا"، التي جسدها الممثل القدير تيسير إدريس، بعد أن أنشد في الجامع في مناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وكتبت شربتجي في منشور على "إنستغرام: "هاد اليوم تعبنا فيه كتير وأخد التصوير معنا وقت طويل، هاد النوع من المشاهد بيخوّف لأنو مو بسهولة ممكن يوصل للناس، وكنت خايفة من النتيجة رغم أني حاولت أعملو بإحساس عالي، بس نسينا هالتعب بعد ما سمعنا الأصداء الحلوة".

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وأضافت: "ودّعنا بهالحلقة أبو الوفا الشخصية اللي قدمها الفنان القدير تيسير إدريس بأول تجربة إلي معو، هو فنان كبير وعندو أدوات مميزة ومختلفة وحضور ساحر بيليق بهاد النوع من الشخصيات. شكرا لكل الفنانين والفنيين اللي بذلوا جهد كبير لتطلع الحلقة بهي النتيجة، على أمل نكمّل معكن بمشاهد أجمل تنال إعجابكن".

كما نشر الممثل فراس إبراهيم، الذي يلعب دور أبو رياض في المسلسل، صورة من كواليس المشهد مع النجوم سامر إسماعيل ويامن حجلي ورامز أسود، وعلق عليها "من كواليس مسلسل ولاد بديعة، أبو رياض بصحبة شاهين وياسين والوفا".

وتدور أحداث "ولاد بديعة" حول ملحمة عائلية لأربعة إخوة قادمين من عالم صناعة الجلود والدباغة، وتمثل قضية النسب بين الإخوة غير الأشقاء مفصلا رئيسيا في العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمود نصر وسلافة معمار وسامر اسماعيل ويامن الحجلي وفادي صبيح وإمارات رزق، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج رشا شربتجي.

المصدر: RT