وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الممثل ماثيو بيري نجم المسلسل الأمريكي "الأصدقاء" (Friends) توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 54 عاما، مرجحين أن سبب الوفاة كان سكتة قلبية.

وقال موقع TMZ نقلا عن مصادر في الشرطة، إنه تم العثور على الممثل الذي اشتهر بلعب دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل Friends، ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس يوم السبت.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على بيري في حوض الاستحمام بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، وتم إخبار TMZ أيضا أنه لم يكن هناك أي شيء غريب في مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

وماثيو بيري هو ممثل أميركي ولد في مدينة وليمستون في ماساتشوستس الشمالية، انتقل والده إلى أوتاوا، أونتاريو، لذا فهو يحمل الجنسيتين الكندية، والأمريكية، وهو ابن للممثل الأمريكي جون بينت بيري

وقد حقق مسلسل "فريند" نجاحا هائلا، ونال بيري وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون. وحصل من خلال هذا البرنامج على ترشيح لجائزة إيمي عام 2002 كأفضل ممثل بارز في مسلسل كوميدي، إلى جانب مات لوبلانك، ولكن خسر كلاهما أمام راي رومانو.

وظهر بيري في أفلام مثل "fools rush in"، و "almost heroes"، و"three two tango"، و"the whole nine yards matthew perry" وتتمته "the whole ten yards matthew perry"، و"serving sara".

المصدر: RT