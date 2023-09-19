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انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها (صور)

الثقافة والفن

انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها (صور)
بوستر مسلسل مسألة شرف
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اهتز عالم الفن بالخبر المحزن عن النجمة التركية ميرفي كيالب، التي أنهت حياتها أمس الاثنين عن عمر ناهز 36 عاما.

وانتحرت الممثلة، الذي ظهر في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها مسألة شرف والمحارب، التي لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، بإطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.

انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها (صور)ميرفي كيالب

وعند سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، أبلغ السكان مركز اتصال الطوارئ 112. وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث.

وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.

انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها (صور)ميرفي كيالب

وتخرجت ميرفي من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة.

شاركت في المسلسلات التلفزيونية "Sakarya Fırat"، و"Little Doomsday"، و"Dreams and Hopes"، و"Elif"، و"Şeref Meselesi" و"Savaşçı".

انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها (صور)ميرفي كيالب خلال أحد المشاهد

المصدر: Haber Turk

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