عمرو دياب يحتفل بمليار مستمع على تطبيق أنغامي

احتفل الفنان عمرو دياب بتخطيه المليار استماع عبر تطبيق أنغامي، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق عمرو دياب علي الفيديو وكتب : "عمرو_دياب أول فنان عربي يتخطى المليار إستماع على #أنغامي". وتضمن الفيديو أكثر من 5 أغانيات تم الاستماع إليها على التطبيق وهي بالترتيب من الأكثر استماعا إلى الأقل استماعا تملي معاك، يتعلموا، أماكن السهر، إنت الحظ، وأجمل عيون.

يذكرأن الفنان عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة "أنغامي" فقط، وهي الاتفاقية التي كشفت عنها المنصة مؤخرا، خلال احتفالية تزين خلالها برج خليفة في دبي بصورة "الهضبة".

وطرح المطرب عمرو دياب، مؤخرا الميجا ميكس الثلاثي، لأحدث أغنياته وهم "ناس حلوة، ب وح وب وك، ووزير السعادة"، وذلك لأول مرة في تاريخه الفني، وتصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.

المصدر: Social media+rt