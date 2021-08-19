محمد الشرنوبي يحسم الجدل حول دور الفنانة دلال عبد العزيز في فيلمها الأخير قبل رحيلها

كشف الفنان المصري محمد الشرنوبي كواليس فيلمه الجديد "الفنار" الذي شاركته فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقال الشرنوبي حسب "صحيفة أخبار اليوم" على هامش المؤتمر الصحفي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، إن دلال عبد العزيز انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل قبل رحيلها".

وكانت الفنانة الراحلة قد شاركت في عدة أعمال قبل مرضها ولم تعرض حتى الآن، أبرزها فيلم مع ابنتها الكبرى دنيا سمير غانم بعنوان "تسليم أهالي"، وفيلم "الفنار" بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

ومن المعروف أن الفنانة الراحلة لم تستطع استكمال تصوير دورها في مسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم والذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس الجاري بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو توفي زوجها الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

في الجزء الثاني من لقائها الأخير مع ET بالعربي في كواليس فيلم "الفنار"، كانت الراحلة دلال عبد العزيز قد كشفت عن سبب اعتذارها عن مسلسل ملوك الجدعنة في البداية رغم إعجابها به، و حدثتنا أيضاً وقتها عن تفاصيل دورها…

اللقاء الكامل : https://t.co/nkIxbFsbvgpic.twitter.com/Q7YMiy8U4S — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 13, 2021

🔴كتحية لذكرى الراحلة دلال عبد العزيز، ET بالعربي يكشف عن آخر لقاء لها لم يعرض بعد من كواليس فيلم "الفنار" أو ""الناجي" والتي شاركتها فيه تجربتها وأكثر .. تابعوا اللقاء الكامل : https://t.co/qCepyhdQNipic.twitter.com/TWCYJCbTB2 — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 12, 2021

المصدر: صحيفة "أخبار اليوم" المصرية