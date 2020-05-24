بعد التأكد من إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد نجوم "لعبة النسيان"

خيمت حالة من الذعر على نجوم مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض آخر حلقاته أمس ضمن مسلسلات رمضان، بعد التأكد من إصابة أكبر نجومه الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

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وعقب نقل الفنانة الكبيرة للعزل الصحي بمستشفى العزل في الإسماعيلية، سيطرت حالة الخوف والذعر على نجوم وصناع المسلسل والعاملين فيه، لاسيما أن أغلبهم خالطوا الفنانة الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

مسلسل "لعبة النسيان" انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حاليا بحالة توتر كبيرة، خاصة أنه من المفترض أن يخضع فريق العمل لمسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، حتى يتمكن المخالطون من الخضوع للإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة إصابة أحدهم يجب التحرك على الفور لأقرب مستشفى حميات للتأكد، وربما يخضع بعضهم للتحاليل خلال الساعات المقبلة من أجل حماية ذويهم وأصدقائهم .

وكان آخر المخالطين للفنانة رجاء الجداوي، كلل من: دينا الشربيني، ومحمود قابيل، إنجي المقدم، أسماء جلال، على قاسم، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين والعمال، بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم.

وعلمت صحيفة "صدى البلد" من مصادر موثوقة قريبة صناع مسلسل "لعبة النسيان"، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم تظهر على الفنانة دينا الشربيني وصديقها عمرو دياب بعد، رغم مخالطتها الوثيقة للفنانة الجداوي، التي أصيبت بالفيروس فجر اليوم.

وقالت المصادر إنه لم يتم بعد أخذ أي مسحة من الفنانة الشربيني لتحليلها والوقوف على حقيقة إصابتها بـ كورونا، مؤكدة أن فريق عمل المسلسل يخضعون للحجر المنزلي الكامل، حتى ظهور الأعراض من عدمه.

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

المصدر: "اليوم السابع" + "صدى البلد"