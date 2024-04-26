ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف في ظل توترات الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع تجدد مخاوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام العالمية بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62% إلى 84.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.56% إلى 89.51 دولار للبرميل.

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وأمس عند التسوية سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في نحو أسبوعين، وبلغت عقود الخام الأمريكي 83.57 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود "برنت" التعاملات عند 89.01 دولار للبرميل

وجاء الصعود على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تباطئ الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2024، إذ نما الاقتصاد في أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 1.6% مقابل توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4%.

المصدر: RT + بلومبرغ