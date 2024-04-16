تراجع قيمة أسهم منصة "تروث سوشيال" التي يملكها ترامب

انخفض سهم منصة "تروث سوشيال" التي يملكها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا خلال الأيام الـ14 الأخيرة في بورصة "ناسداك".

تمثل مساهمة ترامب في مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" معظم صافي ثروته. وقد أغلق سعر السهم عند 26.61 دولارا، بانخفاض 18٪ عن إغلاق يوم الجمعة وبنسبة 66٪ عن أعلى مستوى له في 26 مارس عند 79.38 دولارا.

وجاء الانخفاض الأخير بعد أن أصدرت شركة التواصل الاجتماعي ملفا مكونا من 217 صفحة لهيئة الأوراق المالية والبورصة مصمما للتسجيل رسميا لملايين الأسهم المملوكة لترامب والمساهمين الآخرين.

ولم يتم تداول هذه الأسهم بعد في بورصة "ناسداك"، ولا يمكنهم القيام بذلك حتى ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الإيداع فعال.

وتم منح المستثمرين الأوائل في الشركة التي استحوذت على شركة Truth Social أوامر لشراء أسهم بسعر 11.50 دولارا لكل سهم.

ويسمح التقديم الجديد رسميا بتحويل تلك الضمانات إلى أسهم مصدرة حديثا، وهو أمر سيحدث بالتأكيد إذا ظل سعر السهم أعلى من 11.50 دولارا، لكن هذا لن يحدث إذا انخفضت الأسهم عن هذا المستوى.

وأغلقت الضمانات، التي يتم تداولها بشكل منفصل تحت رمز السهم DJTWW، يوم الاثنين عند 11.62 دولارا لكل منها.

المصدر: The Hill