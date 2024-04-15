ترامب يشكك في نزاهة القاضي الناظر في قضيته في نيويورك

شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ختام أولى جلسات محاكمته بقضية جنائية في نيويورك بنزاهة القاضي خوان ميرشان الناظر في القضية مؤكدا أن لديه "مشكلة حقيقية" معه.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين أمام المحكمة في مانهاتن: "لن نُمنح محاكمة عادلة"، وأضاف "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".

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واعتبر المحاكمة الجنائية التي بدأت في نيويورك في حقه "اضطهادا سياسيا غير مسبوق" متهما خلفه جو بايدن بالتورط فيها.

لكن رأي ترامب لم يغير موقف القاضي ميرشان الذي نبهه في خطوة معتادة مع كل المتهمين إلى أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا، وإلا سيواجه التوقيف.

وحذر ميرشان ترامب من تكرار محاولته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات.

ويهاجم ترامب بانتظام القاضي ميرشان المكلف بترؤس هذه المحاكمة، وذلك عبر رسائل تحريضية ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين فرض القاضي قيودا على التصريحات الصادرة عن المتهم والمتعلقة بهذه الدعوى.

‎وقد بدأت اليوم جلسة محاكمة ترامب أمام محكمة مانهاتن، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام في الأسبوع، ولمدة ستة أسابيع أو أكثر في أول قضية من أصل أربع قضايا جنائية موجهة ضده.

وحضر ترامب شخصيا إلى المحكمة، حيث تبدأ جلسات الاستماع في قضية تزوير السجلات التجارية عند معالجة المدفوعات لإخفاء معلومات مساومة عنه، بما في ذلك علاقته المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية ذات صلة بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

المصدر: أ ف ب +RT