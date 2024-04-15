ترامب يصف محاكمته في نيويورك بـ "الاضطهاد السياسي"

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحاكمة الجنائية التي بدأت في نيويورك في حقه "اضطهادا سياسيا غير مسبوق" متهما خلفه جو بايدن بالتورط فيها.

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وأضاف ترامب: " "هذا البلد يديره رجل غير كفء ومتورط بشكل كبير في القضايا المرفوعة ضدي، وهذا يعتبر هجوما على خصم سياسي، هكذا يفسر الأمر وإنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا".

وقد بدأت اليوم جلسة محاكمة ترامب أمام محكمة مانهاتن، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام في الأسبوع، ولمدة ستة أسابيع أو أكثر في أول قضية من أصل أربع قضايا جنائية موجهة ضده

وحضر ترامب شخصيا إلى المحكمة، حيث تبدأ جلسات الاستماع في قضية تزوير السجلات التجارية عند معالجة المدفوعات لإخفاء معلومات مساومة عنه، بما في ذلك علاقته المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" رفض القاضي خوان ميرشانت اقتراح ترامب إقالة القاضي الموكل بقضيته معتبرا أن ترامب يستخدم "سلسلة من الاستنتاجات والتلميحات والتكهنات التي لا أساس لها" لبدء إجراءات التنحية.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

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المصدر: نوفوستي