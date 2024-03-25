ترامب يتهم القضاء الأمريكي بدفعه لـ"بيع أطفاله" حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين إنه اضطر لبيع "أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه من أجل دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.

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وأشار ترامب إلى أن شرط الكفالة الذي يحاول الطعن فيه تم طرحه بهدف حرمانه من أموال حملته الانتخابية.

وكتب على موقع Truth Social: "لا ينبغي أن تكون هناك غرامة فأنا لم أرتكب أي خطأ، لماذا أُجبر على بيع "أطفالي" (يقصد ممتلكاته المحببة) لأن قاضيا ومدعيا ​​عاما فاسدين في نيويورك وضعا رقما بعيد المنال ومثيرا للسخرية".

وأضاف: "المحكمة تعمل بنظام اسلبوه أمواله حتى لا يتمكن من استخدامها لتدمير خصمه السياسي، اللص جو بايدن، وهذا يعتبر تدخلا مباشرا في الانتخابات".

واعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.

وسبق أن دانت محكمة نيويورك ترامب وأبناءه وشركاءه التجاريين بالعمل على تضخيم قيمة أصولهم لمدة عشر سنوات بقيمة تقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع غولف في ميامي وفندقين في واشنطن وشيكاغو.

المصدر: نوفوستي