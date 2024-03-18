دفاع ترامب يفشل في تأمين مبلغ الكفالة للاستئناف في المحكمة

اعترفت هيئة الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.

وأفاد محامو ترامب أنهم تفاوضوا مع 30 شركة تأمين، لكن لم توافق أي منها على العمل كضامن لإيداع الأموال.

إقرأ المزيد

وذكر المحامون أنهم طلبوا من المحكمة تأجيل الكفالة لحين استكمال الاستئناف.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن مبلغ الكفالة للاستئناف يتجاوز مع الفوائد 464 مليون دولار، وثمة عدد قليل جدا من الشركات على استعداد للنظر في ضمانات تقترب من هذا المبلغ".

وسبق للقاضي أن أدان ترامب وأبناءه وشركاءه التجاريين بتهمة تزوير سجلات محاسبة وتضخيم قيمة أصول، لمدة عشر سنوات من 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع غولف في ميامي وفندق في واشنطن وفندق في شيكاغو.

وفي وقت سابق، قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه خلال اجتماع عقد مؤخرا في فلوريدا مع ترامب، لم يطلب منه السياسي الجمهوري تمويلا لحملته الانتخابية ولم يخبره شيئا لم يقله علنا من قبل.

المصدر: "نوفوستي"