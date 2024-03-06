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السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها بعد تمديد "أوبك+" خفض إنتاجها

مال وأعمال

السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها بعد تمديد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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رفعت السعودية أسعار نفطها الخام الرئيسية للمشترين في آسيا للشهر المقبل، بعد اتفاق "أوبك+" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى منتصف العام.


وزادت شركة "أرامكو" السعودية سعر خامها الخفيف الرئيسي لآسيا بنحو 1.7 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي (سعر الخام المعياري في الشرق الأوسط).

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وتأتي هذه العلاوة أعلى من التوقعات في استطلاع المصافي والتجار الأسبوع الماضي.

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024، لتفادي فائض عالمي ودعم الأسعار.

المصدر: بلومبرغ

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