السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها بعد تمديد "أوبك+" خفض إنتاجها

رفعت السعودية أسعار نفطها الخام الرئيسية للمشترين في آسيا للشهر المقبل، بعد اتفاق "أوبك+" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى منتصف العام.



وزادت شركة "أرامكو" السعودية سعر خامها الخفيف الرئيسي لآسيا بنحو 1.7 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي (سعر الخام المعياري في الشرق الأوسط).

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وتأتي هذه العلاوة أعلى من التوقعات في استطلاع المصافي والتجار الأسبوع الماضي.

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024، لتفادي فائض عالمي ودعم الأسعار.

المصدر: بلومبرغ