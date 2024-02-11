شركة "غازبروم للتصدير" ترفع دعوى قضائية ضد شركة غاز هولندية أمام محكمة روسية

سجلت محكمة التحكيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية دعوى من شركة "غازبروم للتصدير" ضد شركة Gasunie Transport Services (المشغل لنظام نقل الغاز الهولندي).

وأعلنت المحكمة في ملف القضية أنها سجلت القضية ولم يتم تحديد مقدار المطالبات وموعد الجلسة.

وقامت شركة "غازبروم"، بسبب عدم دفع الغاز بموجب القانون الجديد بالروبل، بإيقاف الإمدادات لعدد من الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة GasTerra الهولندية.

المصدر: نوفوستي