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شركة الطاقة النمساوية "أو إم في" تؤكد الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد مع "غازبروم"

مال وأعمال

شركة الطاقة النمساوية
Globallookpress
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية "أو إم في" ألفريد ستيرن إن الشركة تعتزم الامتثال لالتزاماتها بموجب العقد مع شركة "غازبروم"، مؤكدا عدم تأثر الصفقة بالعقوبات الأوروبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية أن "الشركة تعتزم الامتثال لالتزاماتها بموجب عقد طويل الأجل مع شركة غازبروم لتوريد الغاز من روسيا، ولا تتأثر هذه الصفقة بالعقوبات الأوروبية".

وقال ألفريد ستيرن: "تتصرف شركة OMV دائما وفقا للعقوبات والقانون، وإمداداتنا من الغاز من روسيا لا تتأثر بالعقوبات، وستفي الشركة  بالتزاماتها التعاقدية".

وتم التوقيع على اتفاقية لتمديد العقد الحالي بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "أو إم في" لتوريد الغاز الروسي إلى النمسا في يونيو 2018، حتى عام 2040.

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وأكدت الشركة النمساوية أنها ستواصل شراء الغاز الروسي بموجب العقد، لأنه لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: تاس

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