مدير سابق لشركة OMV: النمسا لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي

اعتبر المدير السابق لشركة OMV النمساوية للنفط والغاز، أوتو موسيليك، أن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي.

وقال موسيليك في حديث لـ IWS، إن "النمسا لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي حتى على المدى الطويل".

وأشار إلى أن فسخ النمسا لعقود الغاز من جانب واحد أمر قد يدفع "غازبروم" الروسي لرفع دعاوى قضائية بشأنه.

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وأضاف أن "مثل هذه المرافعات قد تستغرق وقتا طويلا حتى توضيح الوضع القانوني نهائيا. وبدون التسوية القضائية سيكون على النمسا أن تستمر بدفع الأموال لروسيا. والحديث يدور عن أكثر من 30 مليار يورو".

وقال: "لن أنصح الحكومة النمساوية بأن تجازف إلى مثل هذا الحد الكبير".

وردا على سؤال حول جهود شركة OMV للبحث عن موردين آخرين للغاز خلال العقود الأخيرة، أكد موسيليك أن الشركة بالفعل كانت تحاول إيجاد بديل للغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي