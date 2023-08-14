نائب ألماني: لا بديل للغاز الروسي في أوروبا

صرح النائب في البوندستاغ عن حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف شتيفين كوتري بأنه لا يوجد بديل للغاز الروسي في أوروبا، لا من ناحية السعر ولا موثوقية التوريدات.

وقال النائب في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إنه "لا يمكن استبدال الغاز الروسي، لا من ناحية السعر المنخفض ولا من ناحية موثوقية التوريدات"، مضيفا أنه "من المستحيل بناء علاقات مستقرة طويلة الأمد مع الموردين من منطقة الصحراء غير المستقرة أو من دول إفريقية أخرى".

وجاء ذلك تعليقا على نية الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز من نيجيريا عبر خط الأنابيب العابر للصحراء.

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وأضاف كوتري بهذا الصدد أن "السعي الجدي إلى ذلك يدل على طفولية السياسة الألمانية والأوروبية التي تتجاهل حقيقة الواقع".

وأشار إلى أن فكرة بناء هذا الأنبوب لم تحقق بعد على الرغم من مرور سنوات طويلة على ظهورها.

وأضاف أن "الغاز الإفريقي يجب أن يبقى في إفريقيا لأن الدول الإفريقية الأخرى تحتاج إليه أكثر".

يذكر أن الاتفاقية لبناء أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر بطول 4 آلاف كلم وبقيمة 10 مليارات دولار، تم توقيعها في عام 2009، لكن إطلاق المشروع تم تأجيله عدة مرات.

وفي يوليو 2022، على خلفية أزمة الطاقة في أوروبا، وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة حول استئناف العمل على المشروع.

المصدر: تاس