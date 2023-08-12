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ألمانيا .. برلماني يدعو للعودة إلى نعمة بوتين

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ألمانيا .. برلماني يدعو للعودة إلى نعمة بوتين
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دعا زعيم الكتلة البرلمانية في حزب البديل من أجل ألمانيا أنطون بارون، إلى ضرورة إعادة استيراد "الغاز الروسي" معتبرا أن "الغاز الروسي كان نعمة لاقتصاد ألمانيا وازدهارها".

ويرى بارون، بحسب ما ذكره موقع ".zeit.de"، أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة لن يكون خلاصا للبلاد، بل على العكس من ذلك، سيضع ألمانيا في موقع يعتمد على الآخرين، قائلا: "نحن نغلق محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ونعول على الطاقات المتجددة، على الرغم من عدم وجود تخزين. ما يجعلنا نعتمد على الآخرين".

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وشدد بارون على أن حزبه لا يؤيد الصراع في أوكرانيا، لكنه بالمقابل لفت إلى أن "شراء الغاز الروسي لا يعني تمويل روسيا في صراعها. بل لحاجة الناس للتدفئة في فصل الشتاء".

وكانت تقارير غربية كثيرة قد أشارت إلى أن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا هو بسبب ضعف الإمدادات في الأسواق العالمية على خلفية رفض استيراد الطاقة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للدول الغربية عبر فرض مختلف أنواع العقوبات على روسيا، إلا أنها (العقوبات)بالمقابل وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي

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