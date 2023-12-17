شركة "كيه جي موبيليتي" الكورية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات

وقعت شركة "كيه جي موبيليتي" مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات (سنام) لإنتاج وتجميع السيارة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية "توريس EVX" في سيئول 15 ديسمبر.

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط شركة "سنام" لإنتاج السيارة الكهربائية "توريس EVX" بالإضافة إلى السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي "ريكستون سبورت خان" و"ريكستون نيو آرينا".

ووقعت شركة "KGM" وشركة "سنام" عقد ترخيص المنتج في عامي 2019 و2022، كما وقعتا عقد توريد بمجموعة الأجزاء المصنعة للتجميع العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج إجمالي 169 ألف سيارة، بما في ذلك 90 ألف سيارة من طراز "ريكستون سبورت خان" و79 ألف سيارة من طراز "ريكستون نيو آرينا" على مدار السنوات السبع منذ بدء الإنتاج.

وقال رئيس شركة "KGM" "كواك جيه-سون": "تخطط الشركة لإنشاء شبكة لإنتاج ومبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية ولبناء جسر لدخول سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط في المستقبل بناء على التعاون مع شركة "سنام".

المصدر: يونهاب