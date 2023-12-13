السعودية.. بيع برج شهير في الرياض بأكثر من 300 مليون ريال (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بيع برج شهير في العاصمة السعودية الرياض بنحو 300 مليون ريال.

وفي التفاصيل، جرى بيع برج "مون تاور" (برج القمر) على طريق الملك فهد بالرياض بقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال، حيث أن سعر المتر تجاوز 60 ألف ريال، فيما تمت الإشارة إلى أن المشتري هو "شركة متون العقارية".

نجاح استثنائي جديد على طريق الملك فهد!

تم -بفضل الله- بيع برج #مون_تاور ، في حدث عقاري ضخم جمع أهم الشركات وكبار رجال الأعمال بعد منافسة مُميزة بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.

#هوية_للمزاداتpic.twitter.com/VItO8UASh5 — شركة هوية (@hawyia_co) December 12, 2023

قبل قليل في #مزاد_مون_تاور تم بيع برج مون تاور على طريق الملك فهد )



بقيمة إجمالية تجاوزت :



300,139,375 مليون ريال

سعر المتر تجاوز ٦٠ الف ريال

( المشتري : شركة متون العقارية ) pic.twitter.com/6kptUAXEm2 — أثمن للعقارات (@athmnsa) December 12, 2023

🚨 عاجل :



تم بيع برج " مون تاور " على طريق الملك فهد بقيمة 300,500,000 ريال. pic.twitter.com/BqZky2QvvB — عقار السعودية (@KSAaqaar1) December 12, 2023

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المصدر: RT