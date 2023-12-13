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السعودية.. بيع برج شهير في الرياض بأكثر من 300 مليون ريال (فيديو)

مال وأعمال

السعودية.. بيع برج شهير في الرياض بأكثر من 300 مليون ريال (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بيع برج شهير في العاصمة السعودية الرياض بنحو 300 مليون ريال.

وفي التفاصيل، جرى بيع برج "مون تاور" (برج القمر) على طريق الملك فهد بالرياض بقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال، حيث أن سعر المتر تجاوز 60 ألف ريال، فيما تمت الإشارة إلى أن المشتري هو "شركة متون العقارية".

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المصدر: RT

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