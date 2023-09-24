الجزائر تعلن إيقاف استيراد العجول والأبقار من فرنسا بسبب "النزفية الوبائية"

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، يوم السبت، الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا على خلفية ظهور مرض "النزفية الوبائية".

وأوضحت في بيان، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة قررت الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا.

وأضافت أن هذا الإجراء الوقائي بأثر استعجالي يأتي عقب ظهور مرض معد "مرض النزفية الوبائية" والذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا وقد تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية في البلد.

وقبل يومين أعلنت السلطات الفرنسية اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين بجنوب غربي البلاد.

جدير بالذكر أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء لجأت إلى إجراءات جديدة بهدف توفير اللحوم الحمراء عبر استيرادها طازجة أو جلب عجول الذبح والتسمين مباشرة من الخارج، من خلال توسيع القائمة المصغرة للمنتجين والموردين الأجانب المعنيين بتوريد هذه المنتجات إلى الجزائر، حسبما ذكرته صحيفة "الشروق" المحلية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + صحيفة "الشروق" المحلية