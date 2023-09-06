السلطات الفلبينية تطلق نداء للمواطنين في ظل أزمة الرز

ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الفلبينية دعت سكان البلاد لتناول البطاطا الحلوة والذرة بسبب مخاوف نقص الرز، الذي يعد طعاما رئيسيا في الفلبين.

أفادت صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية، أن السلطات الفلبينية قدمت النصيحة لرعايها اليوم الخميس 6 سبتمبر 2023، ويأتي في إطار خطوات احترازية تتخذها السلطات

وقفزت أسعار الرز في الفلبين إلى مستوى قياسي في الوقت الراهن، ويتراوح سعر الرز المطحون العادي المنتج محليا بين 41 بيسو فلبيني (72 سنت دولار) إلى 52 بيسو للكيلوغرام.

إقرأ المزيد

فيما يبلغ سعر الرز المحلي من الصنف الجيد بين 45 بيسو و53 بيسو، أما سعر الأرز المستورد المطحون فيبلغ سعره 43 بيسو للكيلوغرام.

(الدولار = 57.02 بيسو فلبيني)

المصدر: نوفوستي