مسؤول روسي يكشف عن ارتفاع في تجارة روسيا الخارجية

كشف القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفدرالية الروسية رسلان دافيدوف، عن ارتفع حجم التجارة الخارجية لروسيا في النصف الأول من العام 2023 بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

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وقال دافيدوف في اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء: "نراقب هذا العام على سبيل المثال (في النصف الأول من هذا العام) نمو حجم التجارة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، أي عام قبل جائحة COVID".

وأضاف: "تنمو الواردات (البضائع المستوردة) بوتيرة جيدة للغاية وهذا ينعكس إيجابا على المدفوعات الجمركية لروسيا، حيث أن 77% منها على وجه التحديد هي مدفوعات الاستيراد. حققنا الأهداف الموضوعة للربع الثاني من 2023، وفي فترة مايو - يونيو تجاوزنا الهدف المخطط له فيما يتعلق بجمع الأموال للميزانية الروسية".

بعد فرض الدول الغربية عقوبات واسعة على موسكو في 2022 بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا تراجع الاستيراد في روسيا ما دفعها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة ما كان له نتائج إيجابية على تجارة روسيا الخارجية.

المصدر: تاس