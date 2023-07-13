لافروف يتحدث عن مقترحات حول صفقة الحبوب

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه ليس على علم بالمقترحات الجديدة لصفقة الحبوب، التي تتضمن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر في البحر الأسود فتحته روسيا.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد قدمت مقترحات لتركيا بشأن صفقة الحبوب، قال وزير الخارجية الروسي: "لا أعرف عن أية عروض جديدة".

وأضاف لافروف قائلا: "على ما يبدو، نحن نتحدث عما ناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، حول استعدادنا (روسيا) للعمل مع تركيا حول إمدادات الحبوب بشروط تفضيلية، وخاصة القمح، إلى البلدان النامية الأكثر حاجة لهذا المنتج".

وجاء تصريح الوزير الروسي على هامش مشاركته في أعمال اجتماع روسيا -"آسيان" الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم.

واتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت الدول الغربية بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

المصدر: RT