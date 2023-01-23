مكاسب الميزانية الروسية من صادرات الحبوب

تلقت الميزانية الروسية، على مدار العامين الماضيين، نحو 250 مليار روبل (3.67 مليار دولار)، من رسوم الحبوب، وتم تخصيص جميع الأموال لصالح احتياجات مجمع الصناعات الزراعية في البلاد.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الاثنين: "في غضون عامين، تم تلقي ما يقرب من 250 مليار روبل، من الدخل الإضافي من الرسوم. وكل هذه الأموال موجهة لاحتياجات مجمع الصناعات الزراعية".

وأشارت إلى أنه، عندما تم فرض الرسوم على الحبوب، كان هناك اتفاق مع المزارعين على إعادة هذه الأموال إليهم، مؤكدة أن "الحكومة ملتزمة بهذا الاتفاق".

وأضافت أبرامتشينكو: "لكنها بالطبع لا تذهب فقط إلى دعم إنتاج المحاصيل، وليس فقط للدعم التعويضي، لأن هذا القطاع الفرعي كذلك، يحتاج إلى مراكز التقاوي والبذور، ومرافق تخزين حديثة، وتأجير وفق شروط تفضيلية للآلات الزراعية. وكل ذلك يتطلب إجراءات دعم من الدولة".

واعتبارا من 2 يونيو 2021، تم اعتماد رسوم تصدير مرنة على القمح والذرة والشعير، والتي تعمل كجزء من آلية تخصيص إعادة الأموال المستوفية من تصدير القمح والذرة والشعير بواسطة الرسوم العائمة كدعم للمنتجين الزراعيين.

(الدولار = 69 روبلا بتاريخ 23 يناير 2023)

المصدر: سبوتنيك