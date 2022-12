"فاينانشال تايمز": سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لن يمنع ارتفاع هذه الأسعار

قال كريستيان زنجلرسن مدير وكالة Agency for the Cooperation of Energy Regulators إن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي غير مسبوق ولم يتم اختباره ولن يمنع الارتفاع في هذه الأسعار.

وأضاف في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز": "من المستبعد أن يسمح هذا الإجراء بتقليل تكاليف الغاز للمستهلكين والشركات إذا استمرت الدول في تجديد مخزون الوقود المستنفد بسرعة.

وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات المطولة بشأن سقف الأسعار، قد استنفدت الموارد السياسية لبروكسل، والتي كان يمكن إنفاقها على المزيد من الإجراءات الجوهرية للتغلب على أزمة الطاقة.

يعتقد الخبير أنه بدلا من محاولة فرض سيطرة على الأسعار، ينبغي على أوروبا تركيز الاهتمام على تقليل الازدحام في البنية التحتية للطاقة.

وقال: "في الماضي، كانت البنية التحتية للطاقة لدينا تعتمد على خطوط الأنابيب التي تمتد من الشرق إلى الغرب، من روسيا إلى معظم أوروبا، ولكن عددها بات الآن أقل بكثير. في العام المقبل، قد يصبح الوصول إلى هذه البنية التحتية عمليا غير ممكن".

المصدر: تاس