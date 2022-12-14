فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

أعلن الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أنتون لوجينوف، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد في الفترة من يناير إلى سبتمبر غاز بقيمة 75 مليون يورو.

وأكد لوجينوف "مواصلة فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة "نوفوتيك" الروسية بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء".

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية.

وأشار لوجينوف إلى أن الجانب الفنلندي يدرس إمكانية التخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، ولهذا الغرض استأجر محطة عائمة أمريكية للغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن يتم تشغيلها في يناير 2023.

المصدر: سبوتنيك