 
مباشر

فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

مال وأعمال

فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ud6q

أعلن الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أنتون لوجينوف، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد في الفترة من يناير إلى سبتمبر غاز بقيمة 75 مليون يورو.

وأكد لوجينوف "مواصلة فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة "نوفوتيك" الروسية بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء".

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية.

وأشار لوجينوف إلى أن الجانب الفنلندي يدرس إمكانية التخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، ولهذا الغرض استأجر محطة عائمة أمريكية للغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن يتم تشغيلها في يناير 2023.

المصدر: سبوتنيك

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".. فيديو