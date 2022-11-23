هل تستطيع مصر سداد أقساط وفوائد ديونها الخارجية؟

قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إنه "في ظل الظرف الصعب الذي يعيشه العالم من الناحية الاقتصادية، إلا أننا نحن في مصر قادرين على الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي".

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وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز المصرية، أن "سداد مصر لأقساط وفوائد الدين الخارجي له تأثيرات إيجابية على رأسها استقرار التصنيف الائتمانى للدولة المصرية من وكالات التصنيف العالمية".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من بين التأثيرات أيضا استمرار وثبات للثقة وأن مصر لم تتخلف عن أي مدفوعات ويكون هناك ثقة في التعامل والاتفاقيات المالية بين مصر والمؤسسات الدولية، بجانب سهولة وعدم تشكك في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

المصدر : قناة اكسترا نيوز