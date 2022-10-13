فيديو يظهر تسرب النفط في بولندا بمسار رئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا

أعلنت شركة "بيرن" البولندية، أنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي "دروجبا" في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا.

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ويظهر مقطع فيديو يجري تداوله عن موقع الحادثة بقعة كبيرة من النفط من خط الأنابيب.

وعن أسباب تسرب النفط، قالت الحكومة البولندية إن التسرب ناجم عن "أضرار عرضية"، ولا يوجد سبب لافتراض حدوث تخريب متعمد.

وأمس، قال السكرتير الصحفي للوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، إن الحكومة البولندية تدرس جميع الفرضيات لمعرفة أسباب تسرب النفط.

بدوره أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بوجود خلل تقني في القسم البولندي من خط "دروجبا"، لكن يبدو أنه قد تم حل المسألة.

وخط "دروجبا"، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: وكالات