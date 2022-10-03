فنلندا.. توقف خدمة بطاقات UnionPay الصينية بذريعة الروس

توقفت أجهزة الصراف الآلي في فنلندا عن خدمة بطاقات نظام الدفع الصيني UnionPay، وفقا لما ذكرته شركة Nokas CMS المالكة لأجهزة الصراف الآلي.

وتعد شركة Nokas CMS الجهة الوحيدة في فنلندا التي تعمل مع منظومة الدفع المصرفية الصينية UnionPay.

وأوضحت الشركة أن المواطنين الروس استخدموا هذه البطاقات بنشاط كثير في الآونة الأخيرة، وقالت: "في الأسابيع الأخيرة أفرغ الروس أجهزة الصراف الآلي على الحدود الشرقية لفنلندا، وخاصة في جنوب شرق فنلندا، في غضون ساعات. لم نتمكن ببساطة من مواكبة مثل هذا التجديد النقدي".

المصدر: نوفوستي