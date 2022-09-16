تقرير يكشف واقع احتياطيات الغاز في أوروبا

تواصل الدول الأوروبية ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض، وقد اقتربت من مستوى 85% مقابل المستوى المستهدف لهذا العام البالغ 80% والذي كان يجب الوصول إليه بحلول 1 نوفمبر 2022.

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وجاء ذلك بحسب تقرير للرابطة الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز نشر اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات في نهاية يوم الغاز في 14 سبتمبر 2022 كانت منشآت التخزين تحت الأرض في الدول الأوروبية ممتلئة بنسبة 84.71%.

وتحتوي مرافق التخزين تحت الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي الآن على ما يقرب من 91.64 مليار متر مكعب من الغاز.

كذلك أشارت البيانات إلى 13 دولة من أصل 18 دولة في الاتحاد الأوروبي تجاوزت مرافق تخزين الغاز لديها الهدف المحدد في أوروبا عند 80%، وجاء الهدف بعد زيادة ملحوظة في أسعار الغاز.

والحديث يجري عن بلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد.

المصدر: نوفوستي