مسؤول مصري: بعض المدن الساحلية في إفريقيا مهددة بالغرق

أكد محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27"، أن هناك تقصيرا شديدا من الدول المتقدمة في قضية التغيرات المناخية تجاه إفريقيا.

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وفي لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، قال محمود محي الدين إن "بعض المدن الساحلية في إفريقيا مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية في العالم"، موضحا أن "إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية".

وشدد محي الدين على ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفا: "الانبعاثات الكربونية زادت 14% قبل الأزمة الروسية الاوكرانية، والمياه والطاقة والغذاء شديدة الارتباط بقضية التغيرات المناخية".

وأشار إلى أن هناك 800 مليون إنسان حول العالم ليس لديهم كهرباء بينهم 600 مليون في إفريقيا.

المصدر: "اليوم السابع"