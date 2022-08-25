شركة "سيمنز" تعلق على تصريحات كندا حول التوربينات الروسية

أكدت شركة "سيمنز إينرجي" الألمانية أن تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حول إرسال توربينات أنابيب "السيل الشمالي" إلى ألمانيا، تخص القرار الذي اتخذ في يوليو.

وقالت الشركة إنه "لا يوجد أي تطور جديد بشأن صيانة التوربينات، وإعلان وزيرة الخارجية الكندية يعتبر تأكيدا للقرار الاستثنائي الذي اتخذته الحكومة الكندية بشأن السماح بنقل 6 توربينات لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" إلى ألمانيا".

وأضافت الشركة أن إحدى التوربينات موجودة في مدينة مولهايم الألمانية منذ عدة أسابيع.

إقرأ المزيد

وكانت قناة "سي بي سي" الكندية قد أفادت بأن كندا تقوم بصيانة 6 توربينات لضخ الغاز، خاصة بخط الأنابيب "السيل الشمالي"، وأن سلطات كندا أصدرت في يوليو الماضي قرارا يسمح بإرسالها إلى ألمانيا لتسليمها لروسيا لاحقا.

وبعد إعادة إحدى التوربينات، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن برلين تواصل العمل مع كندا من أجل استعادة التوربينات المتبقية.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أن أوتاوا قررت إرسال التوربينات إلى ألمانيا بالذات.

يذكر أن روسيا قلصت حجم الغاز الذي تضخه إلى ألمانيا عبر "السيل الشمالي"، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو المشاكل مع استعادة التوربينات من صنع شركة "سيمنز" بعد صيانتها في كندا، وهي ناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي