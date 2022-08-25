كندا: لا نزال مستعدين لإعادة توربينات الغاز الروسية لألمانيا

أعلنت الحكومة الكندية أنها لا تزال على استعداد لإعادة التوربينات الروسية الخاصة بخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" المتبقية لديها بعد تصليحها إلى ألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريح لقناة "سي بي سي": "هذا كان القرار الذي اتخذناه، وهذا ما طلبته ألمانيا".

وأشارت القناة إلى أن 5 توربينات لا تزال في كندا التي قررت في يوليو الماضي إعادة التوربينات لألمانيا على خلفية العقوبات ضد روسيا.

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يذكر أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا يعمل بـ 20% من طاقته اعتبارا من 27 يوليو، بسبب توقف عمل عدد التوربينات.

وكانت كندا تقوم بتصليح إحدى التوربينات من صنع شركة "سيمنز" الألمانية. وعلى خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا، بدأ هناك جدل بشأن إعادة التوربينات لألمانيا، حيث كانت السلطات الكندية تعارض إعادتها، لكنها وافقت على ذلك في وقت لاحق.

المصدر: تاس