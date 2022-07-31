رئيس وزراء ساكسونيا: على الحكومة الألمانية أن تقبل بهذه "الحقيقة المرة"

قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا مايكل كريتشمر، في مقابلة مع صحيفة Zeit، إن ألمانيا لن تستطيع التخلي عن الغاز الروسي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشدد كريتشمر، على ضرورة قبول الحكومة الألمانية لهذه "الحقيقة المرة".

وأضاف: "إذا فهمنا أنه لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الحالي فهذه حقيقة مريرة، ويجب أن نقبلها. في السنوات القادمة، سنظل بحاجة إلى الغاز الروسي، ويجب علينا استخدام محطات الطاقة النووية القائمة والتخلص التدريجي من استخدام الفحم".

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ونوه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، بأن أبناء بلاده لا يزالون لا يدركون بشكل كامل مدى عواقب ارتفاع أسعار الغاز. وأشار إلى أنه، رغم ذلك باشروا في ألمانيا بالحديث عن الحاجة إلى إنشاء نقاط تدفئة حتى "لا يضطر الناس إلى التجمد في شققهم". وقال: "كل منظومتنا الاقتصادية، تتعرض لخطر الانهيار".

وأضاف كريتشمر، أنه يعتبر موقف "التخلي إلى الأبد عن الخامات الواردة من روسيا" خاطئا.

في وقت سابق، قال نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا تتخلص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية "بسرعة البرق"، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الألماني تحولات كبيرة في العامين المقبلين.

المصدر: نوفوستي